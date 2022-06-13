Marmaris'te Dolu Dolu Hafta Sonu

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hafta sonu düzenlenen etkinlikler renkli anlara sahne oldu.

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, dolu dolu programlarla devam ediyor. 10 Haziran Cuma günü Emin Çapa'nın söyleşisinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle açılan festival, hafta sonu da dolu dizgin devam etti.

Festival kapsamında Hayati Misman'ın birbirinden değerli eserlerinden oluşan sergisi, İçmeler Sanatevi'nde açıldı. Sub-Rehavi&Datcazz grubunun ezgileriyle renklendirdiği açılışa, çok sayıda sanatsever katıldı. Ay sonuna kadar açık kalacak serginin açılışında Hayati Misman, eserleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Pazar günü ise etkinliklerin adresi Osmaniye Balevi oldu. Balevi, sanat, bilim ve müzikle dolup taştı. MAKSAD Oda Müziği Topluluğu'nun konser verdiği Balevi'nde Heykeltıraş Elif Özer'in balmumu eserinin açılışı yapıldı. Çevre ve Arı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Beştoy'un 'Lal'i Aramak' başlıklı arıcılık söyleşisi ile renklenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Pazar günü ayrıca Sub-Rehavi&Datcazz grubu, Yat Limanı mini amfide verdiği konserle yerli ve yabancı turistlere keyifli dakikalar yaşattı.

ANKA / Yerel