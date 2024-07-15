Marmaris'te gezi teknesinde yangın: 17 yaralı

(MUĞLA) Marmaris Keçi Adası açıklarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Olayda 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü yolcuların ve 6 kişilik mürettebatın tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Olay akşam saatlerinde Marmaris İçmeler Keçi Adası yakınlarında yaşandı. Eagles adlı gezi teknesinde yolcularını alıp açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ahşap teknenin büyük bölümünü hızla kaplarken yolcular denize atladı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden alınan yolcular karaya çıkarılırken, yaralılar Muğla ve Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 16: 25'te Marmaris Keçi Adası yakınlarında EAGLES gezinti teknesinde çıkan yangında, 96 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilmiştir. Olayda 14'ü hafif, 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralanmıştır. Tekne tamamen batmış olup, idari tahkikat başlatılmıştır"