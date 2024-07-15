Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te gezi teknesinde yangın: 17 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Keçi Adası açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

(MUĞLA) Marmaris Keçi Adası açıklarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Olayda 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü yolcuların ve 6 kişilik mürettebatın tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Olay akşam saatlerinde Marmaris İçmeler Keçi Adası yakınlarında yaşandı. Eagles adlı gezi teknesinde yolcularını alıp açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ahşap teknenin büyük bölümünü hızla kaplarken yolcular denize atladı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden alınan yolcular karaya çıkarılırken, yaralılar Muğla ve Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 16: 25'te Marmaris Keçi Adası yakınlarında EAGLES gezinti teknesinde çıkan yangında, 96 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilmiştir. Olayda 14'ü hafif, 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralanmıştır. Tekne tamamen batmış olup, idari tahkikat başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA / Yerel

Marmaris Yerel Yaşam Güncel Haberler

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

 Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title