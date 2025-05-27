Marmaris'te Fırtına Tekneyi Kıyıya Sürükledi

Marmaris'te Fırtına Tekneyi Kıyıya Sürükledi
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Marmaris'te etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Marmaris'te şiddetli rüzgar tekneyi kıyıya sürükledi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Aktaş mevkiinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Aktaş mevkii sahilinde sbah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüştü. Fırtınaya kapılan bir tekne ise sahile sürüklenerek karaya oturdu. Teknenin sahibi, hava şartları normale döndüğünde tekneyi bulunduğu yerden alacağını belirtti.

Olayın yaşandığı işletmenin sahibi İbrahim Karaman ise, "Arkadaşımızın teknesi fırtına sırasında tonoz ipinden kurtulmuş ve karaya sürüklenmiş. Biz de teknenin güvenliğini sağladık. İçinde kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İşletmeler olarak biz de önlemlerimizi aldık. Sabah saatlerinden bu yana rüzgar çok şiddetli esiyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel
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