Marmaris'te Düzensiz Göçle Mücadele Denetimi

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte denetime çıktı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ile TCSG 310 botuna katılan Kaymakam Kaya, Marmaris, Turunç, Kumlubük, Armella Koyu ve Çiftlik Koyu sahillerinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik alınan önlemler değerlendirildi. Kaymakam Kaya, bölgedeki düzensiz göç hareketliliğine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, güvenlik güçlerinin 7/24 sahada olduğunu vurguladı. - MUĞLA