Marmaris Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçedeki 25 mahallenin muhtarları ile bir araya gelerek genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetinin de seçimlerinin yapıldığı, toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar, kaçak yapılar ile mücadele, turistik tesislerin belgeleri, Bozburun Yarımadası su projesi, kapanan yollar ve çiftçi kayıt sistemi konularının konuşulduğu belirtildi.

Marmaris Polis evinde Kaymakam Nurullah Kaya Başkanlığında ilçenin 25 mahallesinin muhtarları, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk ve ilçenin diğer kurum ve kuruluş müdürleri katılım sağladı. Muhtarlar toplantısında, muhtarlar en çok elektrik kaynaklı sorunları dile getirdiği öğrenildi. Bozburun yarımadası su hattı boru döşeme ve UKOME'nin yollarda alacağı güvenlik önlemleri, turistik işletme belgeleri olmayan konaklama tesisleri ve mevzuata aykırı günübirlik kiralama yapan evler, kaçak yapılaşma ile mücadele, Jandarma ve Emniyet güçleri ile işbirliği, çiftçi kayıt sistemi ile ilgili bilgilendirmeler birim müdürleri tarafından muhtarlara anlatıldı.

Toplantıda Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti seçimleri yapıldı. Muhtarlardan 2 asil 2 yedek ve Sivil Toplum Kuruluşu yardım derneklerinden 1 asil 1 yedek üye seçilerek 2024 mütevelli heyet listesi belirlenmiş oldu.

Ayrıca 1 Ocaktan itibaren mahalle sayısının 25 ten 30'a çıkarılacağı, yeni 5 mahallenin bilgisi de verilen toplantıda, 5 Aralık'ta kapanan İçmeler Turunç yolunun kısmi olarak güvenli bir şekilde 31 Aralıkta trafiğe açılacağını belirtildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, muhtarların özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sunarak, yeni yılda da yine aynı özveri ve azimle vatandaşların birliği ve huzuru yönünde çalışmalarını dilediklerini ifade etti. - MUĞLA