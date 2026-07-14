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Emet Müftüsü İsmail Çınar'a duygusal veda

Emet Müftüsü İsmail Çınar'a duygusal veda
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Marmaris İlçe Müftülüğü'ne atanan Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı. Programa müftülük personeli ve din görevlileri katıldı.

Marmaris İlçe Müftülüğü görevine atanan Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar için veda yemeği programı düzenlendi.

İlçede görev yaptığı süre boyunca hayata geçirdiği çalışmalar ve din hizmetleriyle takdir toplayan Müftü Çınar için düzenlenen programa müftülük personeli ile din görevlileri katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda yapılan konuşmalarda, İsmail Çınar'ın Emet'te yürüttüğü din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkılar vurgulanarak kendisine teşekkür edildi.

Veda konuşmasını yapan Müftü İsmail Çınar, Emet'te görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Görev yaptığım süre zarfında din hizmetlerini en doğru ve en güzel şekilde halkımıza ulaştırmak için tüm mesai arkadaşlarımla birlikte gayret gösterdik. Emet halkının sıcaklığını ve bize gösterdiği teveccühü hiçbir zaman unutmayacağız. Bizlere destek olan kurum amirlerimize, din görevlisi kardeşlerime ve tüm Emetlilere şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, ilçeye sunduğu hizmetlerin anısına Müftü İsmail Çınar'a hediye takdim edildi. Ardından din görevlileri Çınar ile tek tek vedalaşırken, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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