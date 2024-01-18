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Marmaris Belediyesi Yarıyıl Tatili İçin Etkinlik Programı Hazırladı

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Marmaris Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik programı hazırladı. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz sinema gösterimi ve tiyatro oyunu düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik programı hazırladı.

Marmaris Belediyesi, 19 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak etkinliklerde çocuklar için ücretsiz sinema gösterimi yapılacak ve tiyatro oyunu sahnelenecek.

Etkinlikler kapsamında 22 Ocak Pazartesi, 26 Ocak Cuma, 29 Ocak Pazartesi ve 4 Şubat Pazar günü 'Köstebekgiller' ile 'Perili Orman' animasyon filmleri Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. Filmler dönüşümlü olarak saat 11.00 ve 18.00'da çocuklarla buluşacak. Ayrıca 1 Şubat Perşembe günü de Pinokyo isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyun 14.30 ve 16.30 olarak iki seans halinde Armutalan Kültür Merkezi'nde oynanacak.

Yarıyıl şenliğine tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bu sayede çocuklarımız yoğun bir ders döneminin yorgunluğunu atacak ve ikinci yarıyıla dinlenerek girecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarıyıl tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyor, hepsine iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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