Marmaris Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Sıcak Yemek İkramında Bulundu

Marmaris Belediyesi, Turizm Meslek Yüksekokulu önüne kurduğu ikram aracı ile çorba ve makarna dağıtarak üniversite öğrencilerinin içini ısıttı.

Marmaris Belediyesi, final sınavları döneminde olan üniversite öğrencilerine sıcak yemek ikramında bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ikram aracı, İçmeler Mahallesi'nde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu önüne konuşlanarak sınav haftasında öğrencilere destek olmak amacıyla 300 kişilik çorba ve makarna dağıttı.

Öğle yemeği saatinde yemeklerini görevlilerden alan öğrenciler, ikram için Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti.

Birçoğu evlerinden uzak eğitim alan ilçedeki üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Final döneminde olan öğrencilerimize destek olmak için onlara sıcak çorba ve yemek ikramında bulunduk. Uygulamamız haftaya da Sağlık Meslek Yüksekokulu önünde devam edecek" diye konuştu.