Marmaris Belediyesi'nden Yangına İlk Müdahale İçin Eğitim

Marmaris Belediyesi personeline yangına ilk müdahalede teçhizat kullanımı ve yangınlar hakkında eğitim verildi.

Marmaris Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Marmaris Belediyesi'nde çalışan personele yangın eğitimi verilmeye başlandı. İlk grup, Armutalan Kültür Merkezi'nde itfaiye görevlisi tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamladı.

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale gibi konularda bilgi aktarıldı. Pratik eğitimin ardından yangın tüplerini kullanan belediye personeli, yanan ateşi söndürdü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, olası afet, yangın ve kazalarda ilk müdahaleyi yapabilmeleri için personele verilen eğitimlere devam edildiğini belirterek, "Bu çerçevede tüm çalışanlarımızın katılacağı yangın eğitimlerini tekrarlıyoruz. 4 gün sürecek eğitimlerde itfaiye ekiplerinden yangın ve söndürme ile ilgili detayları öğrenen personelimiz teorik dersin ardından pratik de yapıyor. İhtiyaç duyulmaması dileğiyle tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.