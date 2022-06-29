Marmaris Belediyesi'nden Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu - Haberler

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Marmaris Belediyesi'nden Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu

ANKA - Yerel
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Marmaris Belediyesi'nden Karne Hediyesi Tiyatro Oyunu

Marmaris Belediyesi kısa bir süre önce okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuklar için ücretsiz tiyatro oyunları sahneleyecek.

Marmaris Belediyesi kısa bir süre önce okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuklar için ücretsiz tiyatro oyunları sahneleyecek.

Marmaris Belediyesi karne hediyesi olarak çocukları 4 ayrı tiyatro oyunuyla buluşturacak. 'Karagöz Öğreniyor', 'Şirin Baba ve Kelebek Avcısı', 'Arkadaşım Ben Geldim' ve 'Karagözün Cehaleti' adlı oyunlar çocuklar için farklı noktalarda sahnelenecek.

'Karagöz Öğreniyor' 12.00/14.00 saatlerinde ve 'Şirin Baba ve Kelebek Avcısı' 16.00/18.00 saatlerinde 1 Temmuz Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi'nde 2 seans halinde sahnelenecek. 'Arkadaşım Ben Geldim' ve 'Karagözün Cehaleti' adlı oyunlar ise 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Hisarönü'nde, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Turunç'ta, 5 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Selimiye'de ve son olarak 7 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda çocuklarla buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en güzel örneği 'Karagöz Hacivat' ve müzikli danslı çocuk oyunları, çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. Oyunlarda Muğlalı oyuncu Gülnihal Demir de yer alacak.

ANKA / Yerel

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