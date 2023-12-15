Marmaris Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle Aileleri Ziyaret Ediyor

Marmaris Belediyesi'nin 2021 yılında başladığı 'Hoş Geldin Bebek' uygulamasında bugüne kadar yeni bebek sevinci yaşayan 232 aile ziyaret edildi. Yeni bebekleri olan Sarıana Mahallesi Muhtarı'nın evine yapılan ziyarete Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Marmaris Belediyesi, 2021 yılında başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor. 3 yıllık sürede 232 aileyi ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın tebrik mesajını ileterek içinde yeni doğan bebek ürünlerinin bulunduğu çantayı hediye ediyor. İçerisinde zıbın, bebek bezi, pudra, ıslak mendil, pişik kremi gibi malzemelerin bulunduğu çantanın hediye edildiği proje kapsamında Marmaris Belediyesi'nin çağrı merkezini arayarak talepte bulunan ailelere ulaşılmaya devam ediliyor.

SARIANA MUHTARINA ZİYARET

Ziyaretlere zaman zaman Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katılıyor. Başkan Oktay son olarak üçüncü çocuklarını kucaklarına alan Sarıana Mahalle Muhtarı Ünal Yıldız ve eşi Elif'i ziyaret etti. İki kızı bulanan ve oğulları Türkay'ı kucaklarına alan Yıldız ailesini tebrik eden Oktay, "Minik Türkay'a annesi, babası ve ablalarıyla birlikte mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

SEVİNÇLERE ORTAK OLUNUYOR

Bu projeyle amaçlarının ailelerin bebek sevincine ve heyecanına ortak olmak olduğunu söyleyen Başkanı Mehmet Oktay, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hoş Geldin Bebek projesinde de ekiplerimiz bugüne kadar 232 ailemize misafir oldu. Bu proje ile minik Marmarislilere "dünyamıza hoş geldiniz" diyor; ailelerin sevincini paylaşarak küçük hediyelerden verdi. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyor, uzun ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.