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Marmaris Belediyesi, asansörlerin periyodik kontrolü için TSE ile işbirliği protokolü imzaladı

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Marmaris Belediyesi, asansörlerin periyodik kontrolü için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile Marmaris'teki asansörlerin denetlenmesi TSE tarafından yapılacak.

Marmaris Belediyesi, asansörlerin periyodik kontrolü için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Marmaris'teki asansörlerin periyodik kontrolleri için Marmaris Belediyesi ile TSE arasında protokol imzalandı. İlçedeki asansörlerin denetlenmesi konusunda A tipi muayene kuruluşu olarak TSE'yi yetkili kılan protokol, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan tarafından imzalandı.

İmzalanan protokole ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre ilçemizdeki asansör denetimlerini yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca A-Tipi Muayene kuruluşu olarak yetkilendirilmiş olan Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ile sözleşme imzaladık. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu yetkili elamanlarınca, Marmaris genelinde bulunan tüm asansörler periyodik kontrol denetimleri, asansörlerin güvensiz olarak nitelendirilen kırmızı, hafif kusurlu olarak sayılan mavi ve uygun olarak belirlenen yeşil etiketlendirme yapacak. Ayrıca yeni yapılan binaların asansör periyodik kontrolü ve takip kontrol raporu bu kuruluş tarafından yapılacak. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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