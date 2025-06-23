Marmaray'da Yol Tarifi Kavgası: Yumruklar Havada Uçuştu

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Marmaray'da Yol Tarifi Kavgası: Yumruklar Havada Uçuştu
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İstanbul'da Marmaray istasyonu çıkışında, bir genç ile yaşlı bir vatandaş arasında yol tarifi yüzünden çıkan kavga paniğe neden oldu. Yumrukların havada uçuştuğu olay, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Marmaray'da çıkan 'yol tarifi' kavgasında yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Marmaray istasyonu çıkışında bir genç ve yaşlı vatandaş arasında yol tarifi yüzünden kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu çıkışındaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen bir genç ile yaşlı bir vatandaş arasında gerçekleşen 'yol sorma' konuşması, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda kavgaya dönüştü. Vatandaşlar çıkan arbedeyi ayırmaya çalışırken olay yerindeki gençlerin de dahil olmasıyla kavga giderek büyüdü. Olaya müdahale edildiği esnada kavganın taraflarından biri olan gencin ise, kendisine küfür edilmesi üzerine hızını alamayarak yumruklarla saldırdığı görüldü. Bir anda büyüyen kavga vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, taraflar uzun süren çabaların ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kavga esnasında bir şahsın, "Beyefendi, onun kötü bir niyeti yok lütfen bırakın" dediği duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUSE ASLIHAN KARKAZAN GÜNEŞ - Yerel
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