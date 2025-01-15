Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar

Marmara Denizi'nde Müsilaj Endişesi Yeniden Başladı

Marmara Denizi'nde Müsilaj Endişesi Yeniden Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Kadıköy ve Adalar'da deniz yüzeyini kapladı. Bu durum halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilajın geri dönüşü nedeniyle endişe yarattı.

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Kadıköy'de de görüldü. Adalar'da görülen beyaz tabaka, Bostancı kıyılarında da deniz yüzeyini kapladı.

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.