Haberler

Marmara Denizi'nde deprem çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi'nde deprem çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde araştırma gemisi, deprem riskine yönelik bilimsel veriler toplayarak fay hatlarını inceliyor. Çalışmalar, bölgedeki deprem hazırlıklarına katkı sağlıyor.

Marmara genelinde geniş bir alanda tarama faaliyetleri gerçekleştiren gemi, deniz tabanı ve fay hatlarına yönelik elde edilen verileri bilim dünyasıyla paylaşarak muhtemel risklerin daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

Marmara Denizi'nde deprem riskine yönelik bilimsel çalışmalar sürüyor. Bölgede görev yapan araştırma gemisi, deprem riskine ilişkin bilimsel verilerin toplanması ve güncellenmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer gemi ile yürütülen çalışmaların Marmara Bölgesi'nde deprem hazırlıkları ve bilimsel araştırmalar açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, incelemelerin bilimsel veriler ışığında titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı