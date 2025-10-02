Marmara'da 5 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul Valiliği'nden Açıklama

Marmara'da saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur" denildi.

Marmara'da saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken İstanbul'un birçok noktasında vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112'ye ihbarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL