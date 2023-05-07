Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kabusa çevirdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan bir tür cilt hastalığı olan ve ender görülen "Epidermolizis Bülloza" hastası 28 yaşındaki Murat Ötünç, cildindeki yaralardan dolayı hayatı kabusa döndü.

Mardinli gencin vücudunda 28 yıldır çıkan yaralar hayatını kabusa çevirdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan bir tür cilt hastalığı olan ve ender görülen "Epidermolizis Bülloza" hastası 28 yaşındaki Murat Ötünç, cildindeki yaralardan dolayı hayatı kabusa döndü.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Murat Ötünç, doğuştan epidermolizis bülloza hastalığına maruz kaldı. Nadir görülen ve halk arasında pamuk prenses olarak da bilinen Epidermolizis Bülloza hastalığının acısını doğduğu günden beri çeken Ötünç, vücudunda çıkan baloncukların patlaması sonucu oluşan yaralar nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor, ne de arkadaş edinebiliyor. 28 yıldır bu kabusla yaşayan Ötünç, vücudundaki yaralardan dolayı doğru düzgün banyo da yapamıyor.

Hastalığının doğuştan geldiğini belirten Ötünç, "Yatmakta zorluk çekiyorum. Gördüğünüz gibi hep böyle kan oluyor. Her kalktığımda duş alıp temiz elbiseler giyiyorum ve bir bakıyorum tekrar leke" dedi.