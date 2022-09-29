Mardin yerel: Derik'te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı
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Mardin haberleri... Derik'te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı Mardin'in Derik ilçesinde Kale ortaokulu ve Seydi Keskin ortaokulundan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Derik'te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı
MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde Kale ortaokulu ve Seydi Keskin ortaokulundan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgilere göre, Derik ilçesinde Kale ortaokulu ve Seydi Keskin ortaokulundan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle ailelerinin refakatiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.