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Mardin Önder'den çevre bilinci için orman temizliği etkinliği

Mardin Önder'den çevre bilinci için orman temizliği etkinliği
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Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Artuklu ilçesinde orman temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte plastik, kağıt, cam ve doğaya zarar veren çeşitli atıklar toplandı.

Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Artuklu ilçesinde orman temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte plastik, kağıt, cam ve doğaya zarar veren çeşitli atıklar toplanarak çevreye katkı sağlandı. Dernek üyeleri ve yaz okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya zarar veren atıkların temizlenmesiyle birlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

ORMANLIK ALANDA ATIKLAR TOPLANDI

Artuklu ilçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Plastik, kağıt, cam ve doğaya zarar veren çeşitli atıklar toplanarak alan temizlendi. Etkinliğe katılan gençler hem çevreye katkı sağladı hem de doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

GENÇLERE ÇEVRE BİLİNCİ ANLATILDI

Etkinlik sırasında gençlere çevre bilinci üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Doğanın korunmasının yalnızca bir günlük etkinlikle sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir çevre anlayışının toplumun her kesiminde yerleşmesi gerektiği belirtilerek, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

GÜNEŞ: DOĞA BİZLERE BİR EMANETTİR

Dernek Başkanı Enes Güneş, çevreye bırakılan her çöpün geleceğe olumsuz etki yaptığını belirterek, “Doğa bizlere bir emanettir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için teşkilatımız ve yaz okulu öğrencilerimizle sahadaydık. Önder Genel Merkezimizin 81 ilde başlattığı Orman Temizliği Seferberliği’ne bizler de katıldık” dedi. Temiz ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, “Ormanların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının devamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bugünün elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor diyerek, daha temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için küçük büyük demeden hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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