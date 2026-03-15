Haberler

Mardin'de öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları bağışlarla engelli bireyler için iki tekerlekli sandalye temin etti. Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmasıyla engelli bireylere destek oldu. Öğrenciler kendi aralarında topladıkları bağışlarla iki tekerlekli sandalye temin etti. Okul Müdürü Seyithan Aydoğan ve müdür yardımcısı Nuri Hatapoğlu koordinasyonunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Dilan Admış öncülüğünde yürütülen çalışmada temin edilen sandalyeler Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teslim edildi. Temin edilen sandalyeler daha sonra düzenlenen programda özel bireyler Koçeri Arpa ve Raat Çelik'e teslim edildi. Teslim törenine Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir, Dernek Başkan Yardımcıları Rauf Demir ve Abdulkadir Admış, okul müdür yardımcısı Nuri Hatapoğlu, öğretmen Dilan Admış ile öğrenciler Narin Aba, İbrahim Ari ve Mikail Temiz katıldı.

Mardin Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Okul Müdürü Seyithan Aydoğan, öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmasının çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizler eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini de geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu proje tamamen öğrencilerimizin içlerinden gelen bir duyarlılıkla ortaya çıktı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bu anlamlı destek, öğrencilerimizin ne kadar vicdanlı ve duyarlı bireyler olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada emeği geçen koordinasyonu sağlayan müdür yardımcımız Nuri Hatapoğlu'na, öğretmenimiz Dilan Admış'a ve katkı sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Mardin Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Demir ise dernek olarak nakit bağış kabul etmediklerini, yalnızca medikal malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek öğrencilerin desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal 7 ay sonra ortaya çıktı! 'Fenalaştı' denilen otizmli Mehmet'le ilgili gerçek bambaşkaymış

Otizmli Mehmet için "fenalaştı" dediler, gerçek bambaşkaymış
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Skandal 7 ay sonra ortaya çıktı! 'Fenalaştı' denilen otizmli Mehmet'le ilgili gerçek bambaşkaymış

Otizmli Mehmet için "fenalaştı" dediler, gerçek bambaşkaymış
Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar

Ne olacak bu takımın hali?
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

Trump "Yardım isteyeceğimiz son kişi" dedi, Netanyahu kapısını çaldı