Haberler

Mardin'de İftar Saatinde Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 9 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Viranşehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazada üç otomobil çarpışarak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber: Gülten Akgül

MARDİN – Mardin'in Kızıltepe ilçesi Viranşehir yolunda iftara dakikalar kala meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir yolunda sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 35 EA 0085, 47 ABM 484 ve 34 GEE 857 plakalı 3 otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı ve yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 3 araç, iftara yaklaşık 10 dakika kala çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, bazı yolcular araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralılar araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Kimlikleri Belirlendi


Kazada, B.A (17), D.E, B.A, S.K, B.A, R.A, Y.E, R.H (46) ve H.E (23) yaralandı.

Yaralılardan R.H.'nın durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Trump 'Pek çok çıkış noktası var' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump, İran konusunda önündeki iki seçeneği sıraladı