Mardin'de İftar Saatinde Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 9 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Viranşehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazada üç otomobil çarpışarak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Haber: Gülten Akgül
MARDİN – Mardin'in Kızıltepe ilçesi Viranşehir yolunda iftara dakikalar kala meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir yolunda sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 35 EA 0085, 47 ABM 484 ve 34 GEE 857 plakalı 3 otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı ve yol kenarına devrildi.
Edinilen bilgilere göre, 3 araç, iftara yaklaşık 10 dakika kala çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, bazı yolcular araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralılar araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların Kimlikleri Belirlendi
Kazada, B.A (17), D.E, B.A, S.K, B.A, R.A, Y.E, R.H (46) ve H.E (23) yaralandı.
Yaralılardan R.H.'nın durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.