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Mardin'de yoğun sis etkili oldu

Mardin'de yoğun sis etkili oldu

Yerel Haberler

Mardin'de yoğun sis etkili oldu Mardin'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Mardin'de yoğun sis etkili oldu

MARDİN - Mardin'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Mardin'de akşam saatlerinde aralıklı olarak etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin en işlek caddesi olan Vali Ozan Caddesi'nde sürücülerin dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerlerken polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mardin Yerel Haberler

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