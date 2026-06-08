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Mardin'de İki Tarlada Çıkan Yangında Toplam 230 Dönüm Buğday Ekili Alan Kül Oldu

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Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 230 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangınlara itfaiye, jandarma TOMA'ları ve köylüler müdahale etti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 230 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Odabaşı ve Sınırtepe mahallelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye, jandarma TOMA'ları ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kızıltepe'nin kırsal Işıklı mahallesinde çıkan tarladaki yangına ise itfaiye ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 80 dönümlük ekili arazinin yandığı belirlendi.

Yetkililer, her iki ilçedeki yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA
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