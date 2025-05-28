Mardin'de Yakalanan Yılan Doğaya Salındı

Mardin'de Yakalanan Yılan Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde itfaiye ekipleri, bir siteye giren yılanı yakalayarak doğaya saldı. Olay Yalım Mahallesi'nde gerçekleşti.

Mardin'de yakalanan yılan doğaya salındı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Olay, Yalım Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir siteye yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.