Mardin'de Yakalanan Yılan Doğaya Salındı
Mardin'in Artuklu ilçesinde itfaiye ekipleri, bir siteye giren yılanı yakalayarak doğaya saldı. Olay Yalım Mahallesi'nde gerçekleşti.
Mardin'de yakalanan yılan doğaya salındı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.
Olay, Yalım Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir siteye yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel