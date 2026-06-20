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Mazıdağı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 636 gram uyuşturucu, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Gülten  AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mazıdağı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü olarak, zehir tacirlerine karşı mücadelemizden taviz vermeden, vatandaşlarımızın güvenliği ve esenliği için gece gündüz görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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