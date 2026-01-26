Yeşilli Sydv Müdürü Sahte Diploma İddiasıyla Tutuklandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü olarak görev yapan Buket Berhemoğlu (48), sahte diploma kullandığı, ayrıca gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Berhemoğlu, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye getirildi.

Berhemoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunu zarara uğratma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.