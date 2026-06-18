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Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Mardin'in kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırsal Yolbaşı mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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