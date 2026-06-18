Mardin'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Mardin'in kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) – Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Yolbaşı mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, güvenlik güçleri ve çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.