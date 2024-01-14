Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için hatim duası yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mardin İl Müftülüğü koordinesinde tüm camilerde okunan hatimlerin duası yapıldı.

Şakir Nuhoğlu Camiinde yapılan programa; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların büyük katılım gösterdiği sabah namazı ve dua programı sonrası Vali Akkoyun, camiye gelen vatandaşlar ve çocuklarla bir süre sohbet etti.

Program bitiminde belediye tarafından çorba ikram edildi. - MARDİN