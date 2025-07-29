Mardin'de Sağlık Çalışanlarından Yangın Müdahalesi

Mardin'de Sağlık Çalışanlarından Yangın Müdahalesi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, görev dönüşü çıkan yangına müdahale ederek büyümesini önleyen sağlık çalışanları ödüllendirildi. Mardin İl Sağlık Müdürü, personelin duyarlılığını takdir etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde görev dönüşü çıkan yangına müdahale ederek büyümesini önleyen sağlık çalışanları ödüllendirildi.

Artuklu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeli, görev dönüşü karşılaştıkları yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi. Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, birincil görevleri olmamasına rağmen duyarlı davranan personele teşekkür belgelerini takdim etti. Yavuz yaptığı açıklamada, sağlık personelinin sadece sağlık alanında değil, toplumsal sorumluluk gerektiren durumlarda da duyarlılık gösterdiğini vurguladı. Yavuz, "Görev bilinciyle hareket eden personelimizin bu örnek davranışı, sağlık çalışanlarımızın sadece hastalara değil, içinde yaşadıkları topluma da ne kadar duyarlı olduklarının en güzel göstergesidir. Yangına anında müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçmeleri gurur vericidir. Kendilerine hem kurumumuz hem de milletimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın kahramanı ambulans sürücüsü Yılmaz Denli, görev dönüşü Yalım Mahallesi'nde yangını fark ettiklerini ve kısa sürede müdahale ederek söndürdüklerini belirtti. Yangının elektrik tellerinden çıktığını ifade eden Denli, "Erken müdahale etmeseydik, maalesef büyük bir yangın çıkabilirdi" dedi.

O gece yangına müdahale eden ekipte yer alan paramedik Şeyen Kiper de, saat 22.00 sıralarında bir vaka dönüşü yangını fark ettiklerini ve derhal müdahale ettiklerini söyledi. İtfaiye çağırmak yerine hızlıca alevlere müdahale ettiklerini belirten Kiper, çabalarının başarılı olduğunu ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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