Haberler

Kızıltepe'de Piknik Tüpü Patladı: 3 Kişi Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Patlama, evde büyük hasara yol açtı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde kullanılan piknik tüpünden sızan gazın elektrik kıvılcımıyla patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı, evde büyük hasar oluştu.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki evde piknik tüpünden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlamanın şiddetiyle evin bazı duvarları yıkılırken, evde bulunan Halime (16), Nimet (45) ve Türkiye Tekin (79) yaralandı.

Patlama sonucu vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gezegenin en zengin isminden ilginç paylaşım: Para mutluluğu satın alamaz

850 milyar doları var ama mutsuz! Paylaşımı çok konuşuldu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti