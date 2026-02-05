Kızıltepe'de Piknik Tüpü Patladı: 3 Kişi Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde piknik tüpünden sızan gazın patlaması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Patlama, evde büyük hasara yol açtı.
(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde kullanılan piknik tüpünden sızan gazın elektrik kıvılcımıyla patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı, evde büyük hasar oluştu.
Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki evde piknik tüpünden sızan gaz patlamaya yol açtı. Patlamanın şiddetiyle evin bazı duvarları yıkılırken, evde bulunan Halime (16), Nimet (45) ve Türkiye Tekin (79) yaralandı.
Patlama sonucu vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel