Haberler

Mardin'de Parkta Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan (45) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Deniz Kaplan (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan Deniz Kaplan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma

İBB davasında görevli jandarmalara soruşturma
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu