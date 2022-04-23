Mardin'de kurtlar sürüye saldırdı: 20 keçi telef oldu

MAZIDAĞI, MARDİN (İHA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş köyünde kurtlar küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüye saldırması sonucu 20 keçi telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Ulutaş köyüne bağlı Kelek mezrasında besici Celal Çelik, hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Keçiler, merada otlanırken bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 20 keçi telef olurken, 30 keçi ise mera alanından kaçıp kayboldu. Çelik, kaçan hayvanlarını bulmak için mera alanında arama çalışması başlattı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel