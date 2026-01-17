Haberler

Mardin'in Mazıdağı İlçesinde Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 ve 7 yaşındaki iki çocuğun cesetleri bir gölette bulundu. Arama çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 9 ve 7 yaşındaki iki çocuğun cesetleri gölette bulundu.

Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat, dün saat 16.30'dan itibaren kayboldu. Ailelerinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın koordinasyonunu sağladığı arama çalışmaları sırasında, aynı mahalledeki küçük bir gölette buz tabakasının kırıldığı ve ayak izlerine rastlandığı tespit edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Dalgıçları tarafından gölette yapılan araştırmada çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt