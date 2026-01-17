Mardin'in Mazıdağı İlçesinde Kaybolan 2 Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 9 ve 7 yaşındaki iki çocuğun cesetleri gölette bulundu.

Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat, dün saat 16.30'dan itibaren kayboldu. Ailelerinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın koordinasyonunu sağladığı arama çalışmaları sırasında, aynı mahalledeki küçük bir gölette buz tabakasının kırıldığı ve ayak izlerine rastlandığı tespit edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Dalgıçları tarafından gölette yapılan araştırmada çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.