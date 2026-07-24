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Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 milyon TL değerinde tütün, sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 milyon TL değerinde tütün, sigara ve cep telefonu ele geçirildi
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon TL olan 155 kilogram tütün, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 100 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 1 bin 750 adet puro ve 4 akıllı cep telefonu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon TL olan tütün, sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Artuklu ve Nusaybin İlçe Jandarma ekiplerince kaçak tütün ve kaçak sigara ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 milyon lira değerinde 155 kilogram nargile ve sarmalık puro tütünü, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 100 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 1bin 750 adet puro ve 4 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA
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