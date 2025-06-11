Mardin'de Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 8 Mart Mahallesi’nde çıkan çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Mardin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel