Mardin'de Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 8 Mart Mahallesi’nde çıkan çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Mardin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.