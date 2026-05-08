Nusaybin ve Midyat'ta Çıkan Kavgalarda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde meydana gelen kavgalarda iki kişi yaşamını yitirdi. Midyat'taki bıçaklı kavgada Nihat Bilgiç, Nusaybin'deki silahlı çatışmada ise Sergen Çalı hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Nihat Bilgiç, Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ise Sergen Çalı yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Bilgiç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bilgiç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

NUSAYBİN'DE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Nusaybin ilçe merkezinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi neticesinde, vücuduna kurşun isabet eden Sergen Çalı ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çalı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA
