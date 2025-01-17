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Mardin'de Aile Sağlık Merkezinde Yangın Çıktı

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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi.

Aile Sağlık Merkezinde korkutan yangın

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesinde bulunan Kışla Aile Sağlığı Merkezi'nde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden sağlık çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sağlık merkezinde maddi hasar oluştu.

Mardin'de Aile Sağlık Merkezinde Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - Yerel
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