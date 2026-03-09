Haberler

Mtdf Başkanı Öter'den Çevre Yolu Çağrısı: "Mardin, Çevre Yolu Olmayan Tek Büyükşehir"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin ve Kızıltepe'deki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, acil olarak çevre yoluna ve otobana ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yetersiz altyapı ve artan araç sayısı nedeniyle ulaşım sorunlarının günlük hayatı felç ettiğini belirtti.

(MARDİN) - Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin ve Kızıltepe'de her geçen gün büyüyen trafik yoğunluğuna dikkati çekerek, şehrin acil olarak çevre yoluna ve otobana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öter, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımın Mardin'de günlük hayatı felç eden ciddi bir soruna dönüştüğünü ifade etti. Yıllar önce Mardin'den Kızıltepe'ye 15-20 dakikada gidilebilirken, bugün yetersiz altyapı ve artan araç sayısı nedeniyle bu sürenin 2,5-3 saate kadar çıktığını aktaran Öter, Türkiye'deki 30 büyükşehir arasında çevre yolu bulunmayan tek ilin Mardin olduğuna dikkati çekti.

Öter, şunları kaydetti:

"Trafik sorunu, esnafından öğrencisine kadar herkesin gündelik hayatında ciddi zaman kaybına sebep oluyor. Artık bu yollar ihtiyaca cevap veremiyor. Üstelik vilayet binamız ve tüm büyük hastanelerimiz Mardin merkezde olduğu için insanlar sürekli bu güzergahı kullanmak zorunda. Kızıltepe nüfusunun neredeyse yarısı havaalanı karşısındaki Yeni Kent olarak bilinen bölgeye taşındı ve artık neredeyse her ailenin iki arabası var."

Mardin'de acilen iki veya üç ayrı çevre yoluna ihtiyaç duyduklarını bildiren Öter, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle batıdan gelip Irak, Suriye, Cizre ve Silopi üzerinden Orta Doğu'ya giden ağır tonajlı uluslararası tırlar İpek Yolu'nu kullanıyor. Bu araçlar hem risk hem de yoğunluk yaratıyor. İpek Yolu güzergahı için artık çevre yolundan ziyade bir otoban yapılması şarttır. Otoban, 20 yıla yakın bir süre önce Şanlıurfa'ya kadar geldi ancak orada durdu. Şanlıurfa'dan yola devam eden o ağır vasıtalar gelip Kızıltepe'nin içinden geçiyor. Cizre veya Silopi gibi ilçelerimizin bile çevre yolları varken; Diyarbakır ve diğer bölgelere giderken her yerde bu yatırımları görüyorken, tek eksiğin bizde olması üzücü."

