Haberler

Mardin'de Aralarında 197 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlının da Bulunduğu 59 Firari Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin polisinin düzenlediği operasyonda, aralarında 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlının da bulunduğu 59 firari yakalandı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin polisinin düzenlediği operasyonda aralarında konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının da bulunduğu 59 firari yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Yağma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 59 zanlı yakalandı.

Yakalananlar arasında konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlısının yer aldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı

Neuer'i bile solladı!
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor