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Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı

Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı
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Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı Mardin'de 2. Bilim ve Sanat Festivali açıldı.

Mardin'de 2. Bilim ve Teknoloji Festivali açıldı

MARDİN - Mardin'de 2. Bilim ve Sanat Festivali açıldı. Artuklu fuar alanında Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen festivalde, 10 ilçeden 500'den fazla öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi.

Festivalin açılışında konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in tarih boyunca hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi. Modern eğitim yöntemleriyle öğrencileri geleceğe hazırlamak için gayretle çalıştıklarını anlatan Akkoyun, düzenledikleri 2. Bilim ve Teknoloji Festivali ile, gençlerin yeteneğinin, emeğinin, üretkenliğinin ve hayal gücünün nasıl başarılı çalışmalara dönüştüğüne hep birlikte tanıklık ettiklerini vurguladı. Sergilenen bilimsel projeler, el emeği sanat eserleri ve üretim odaklı çalışmaların, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun en somut örnekleri olduğunu ifade eden Akkoyun, "Geleceği Tasarla temasıyla 10 ilçemizden 500'den fazla öğrenci ve öğretmenimizin katıldığı bilim uygulamaları kapsamında olan toplam 192 bilimsel ve teknolojik projenin çocuklarımız ve gençlerimiz için motivasyon, ilham kaynağı ve yol haritası olmasını diliyorum. Stantlarımızda, fen bilimleri, matematik, robotik çalışmalar gibi çeşitli alanlarda geliştirilen projelerin yanı sıra DENEYAP atölyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığımızın Liselerde Bilim Uygulamaları kapsamındaki projeler de sergilenmektedir. Bu çalışmalar, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, yetiştirme yolunda önemli adımlardır. Bilimle, emekle ve inançla yoğrulan bu kıymetli etkinliğin Mardin'imiz, gençliğimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ve ilimizde sağlanan huzur güven ve istikrar ortamı ile "Türkiye Yüzyılı" sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi bilimin ve teknolojinin de yüzyılı olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel
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