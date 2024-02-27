Manyas Anadolu Lisesi Depremzedelere Yardım Kampanyası Başlattı

Balıkesir'in Manyas İlçesi Anadolu Lisesi depremzede vatandaşları unutmayarak onlar için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Manyas Anadolu Lisesi öğretmeni Kubilay Soylu'nun koordinesinde "Manyas'tan Elbistan'a Gönül Hattı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzede vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlatıldı. 2 Mart tarihine kadar her türlü kuru gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarını kabul edeceklerini belirten koordinatör öğretmen Kubilay Soylu, vatandaşların ve öğrenci velilerinin projeye katkılarının çok güzel olduğunu, 8 Mart'ta öğrenciler ile birlikte Elbistan'a giderek toplanan yardımları teslim edeceklerini söyledi. Soylu, amaçlarının Ramazan ayı öncesi depremzede kardeşlerimize ulaşmak olduğunu, ancak orada ki kardeşlerimizin hem ihtiyaçlarına hem kalplerine dokunabilmek için yardımlarını beklediklerini söyledi. Elbistan'da ki konteynır kentler de kalan depremzedelere bizzat yardımları ulaştıracaklarını belirtti. - BALIKESİR