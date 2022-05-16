Manuş baba Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu - Haberler

Manuş baba Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Mehmet Şefik Kaplan - Yerel
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Manuş baba Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştuDİYARBAKIR Manuş Baba, Diyarbakır'da yağışlı havada hayranlarına konser verdi.
Manuş baba Diyarbakır'da hayranlarıyla buluştu
DİYARBAKIR Manuş Baba, Diyarbakır'da yağışlı havada hayranlarına konser verdi.
Ergani ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan statta konser veren Manuş Baba, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, yoğun ilgiyle birlikte konserde Manuş Baba'nın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Konser, geç saatlere kadar devam etti.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şefik Kaplan - Yerel