Manisalı şehit anneleri yalnız bırakılmadı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini, şehit eşlerini ve gazi eşlerini evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Anneler Günü vesilesiyle anlamlı bir program gerçekleştirildi. Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın koordinesinde düzenlenen ziyaretlerde; Turgutlu Temsilcisi Büşra Özkan Şentürk, Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey ve Akhisar Temsilcisi Ömer Kayhan, annelerin hanelerine misafir oldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerinin elleri öpülerek hatırları soruldu.

"Bu haneler sabrın ve metanetin timsalidir"

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu kapılar sıradan kapılar değildir. Bu haneler; vatan uğruna bedel ödemiş, sabrın, fedakarlığın ve metanetin timsali olmuş ailelerimizin yuvalarıdır. Şehit annelerimizin duası, şehit eşlerimizin vakur duruşu, gazi eşlerimizin fedakarlığı bizim en büyük manevi gücümüzdür. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu kıymetli ailelerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kapsamında dernek yönetimi; başta aziz şehitlerin anneleri olmak üzere tüm şehit ve gazi eşlerinin Anneler Günü'nü saygı ve minnetle kutladıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı