Haberler

Manisa'da İki Tarım Yöneticisine Yeni Görev ve Plaket

Manisa'da İki Tarım Yöneticisine Yeni Görev ve Plaket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet Akar, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne; Süreyya Atmaca ise Sinop Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü'ne atandı. İl Müdürü Mehmet Karayılan, hizmetlerinden dolayı her iki isme de plaket takdim ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ahmet Akar ve Süreyya Atmaca, yeni görev yerlerine atandı. İl Müdürü Mehmet Karayılan, kurum bünyesinde yaptıkları çalışmalar ve katkıları dolayısıyla Akar ve Atmaca'ya plaket takdim ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bir süredir Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akar, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Akar'a, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla İl Müdürü Mehmet Karayılan tarafından plaket verildi.

İl Müdürü Karayılan, Akar'a kurum çalışmalarına sunduğu katkılar ve özverili hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görev yeri Foça'da başarılar diledi.

Öte yandan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Süreyya Atmaca da Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak atandı.

Atmaca'ya da görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle İl Müdürü Mehmet Karayılan tarafından plaket takdim edildi. Karayılan, Atmaca'ya kuruma sunduğu katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan iki yöneticinin yeni görev yerlerine atanması dolayısıyla gerçekleştirilen plaket takdiminde, kurum bünyesinde yürüttükleri çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü

Annesine gelen mesajdan sonra gözü döndü, canice öldürdü
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Alkollü değil ama jant cezası yedi

İhbar üzerine durduruldu! Alkollü değil ama yine de ceza yedi
2021'de ihraç edilmişti! Mehmet Sevigen CHP’ye geri döndü

2021'de ihraç ettiği ismi affetti! O da CHP'ye döndü
GATA'da mide bulandıran görüntüler! Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Buraya binlerce kişi gidiyor! Meşhur hastanede skandal görüntüler