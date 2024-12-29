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Manisa'nın Selendi İlçesinde Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi

Manisa'nın Selendi İlçesinde Sabah Namazı Buluşması Düzenlendi
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Selendi İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar bir araya gelerek dualar etti ve tanışma fırsatı buldu.

Manisa'nın Selendi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar hem bir araya gelerek birlikte dualar etti hem de birbirleriyle tanışma imkanı buldu.

Manisa'nın Selendi İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Hatuniye Camii'nde sabah namazı buluşma programı düzenlendi. Sabah namazını İlçe Müftüsü Derviş Makas kıldırırken namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlar düzenlenen kahvaltı programıyla birbirleriyle tanışıp kaynaşma imkanı buldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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