Manisa haberleri... Yunusemre'de bağ bozumu başladı Yerel Haberler Manisa yerel haberi | Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde olgunlaşan üzümlerin bağ bozumuna başlandı. Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde olgunlaşan üzümlerin bağ bozumuna başlandı. Toplanan üzümlerin şırası çıkartılarak kaynatılacağı güne kadar bekletiliyor. Mihalıççık İlçesi Yunusemre Mahallesi'nde bağ bozumu sevinci yaşanıyor. Olgunlaşan üzümler tek tek bıçak ve makasla yardımıyla kesilerek istifleniyor. Daha sonra bir çuval içine alınarak ezilen üzümlerin şırası çıkarılıyor. Dağdan kazılan özel toprakla belli bir müddet dinlendirilen kazanlardaki şıralar, pekmez olarak kaynatılacağı günü bekliyor. Yağışların etkisiyle ağırlığından dolayı bağların neredeyse taşıyamadığı üzümler, bu şekilde işlenerek kışa hazırlık yapılıyor. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mihalıççık Eskişehir Yerel Haberler

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