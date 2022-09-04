Manisa haberleri... Turgutlu'da Manuş Baba Konseri Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin beşinci gününe Manuş Baba konseri damga vurdu. Konser alanını dolduran yaklaşık 10 bin kişi unutulmaz anlar yaşadı.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Manuş Baba konseriyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Manuş Baba, sevilen şarkılarını Turgutlu halkı için seslendirdi.

"BİZ KAVGA İNSANLARI OLMAYACAĞIZ"

Konser sırasında sahneye çıkarak Manuş Baba konseri için bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, barış içerisinde yaşanması gerektiğine vurgu yaparak, "Şenliğimizin beşinci gecesini yaşıyoruz. Çok güzel programlar yaptık sizler de katılım sağladınız, bizlere güç verdiniz. Bizim barış içerisinde yaşamamız lazım, kavga niye? Hiçbirinizin kavga etmesini, tartışmasını istemiyorum. Biz aşk insanları olacağız, kavga insanları olmayacağız. Bunun için bu programları yapıyoruz. Eğlenin; doyasıya eğlenin. Sizlere bundan sonra da çok güzel programlar yapacağız" dedi.

İrem Nur bebeğin bağış kampanyasında çok kısa süre içerisinde bir puanlık artış sağlandığının müjdesini paylaşan Başkan Çetin Akın şunları söyledi:

"İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için 7 Eylül tarihine kadar bağış kampanyasının yüzde 70'e ulaştırılması yönünde çağrıda bulundu. Başkan Çetin Akın yaptığı çağrıda "İrem Nur bebeğe bağış için sizden bir söz istemiştim. Turgutlu'daki ve Türkiye'deki hemşehrilerimiz sesimizi duydu. İrem Nur bebeğin bağış oranı yüzde 67'den 68'e çıktı. Bir gecede bir puanlık bir artış sağladık. İki ayımız var ve bu sürede bağış oranını 2 puan artırmamız gerekiyor. Yüzde 70'i geçtiğinde İrem Nur bebek sağlığına kavuşacak. Konserlerimiz 30 Ağustos'ta başladı. Sizlere 7 Eylül'e kadar çok farklı kültürleri tanıtıyoruz, sanatçıları getiriyoruz. Bunun için de sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz ama İrem Nur bebek Turgutlu'nun namusu olsun. İrem Nur bebeğin iki puanlık artışını 7 Eylül tarihine kadar bütün Turgutlu'da, Türkiye'de sesimizi duyan hemşehrilerimizden istiyorum."

MANUŞ BABAYA ANLAMLI HEDİYE

Çetin Akın, Manuş Baba'ya Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 10 adet fidan bağışı hediyesini takdim etti. Manuş Baba ise, "Misafirperverliği ve İrem Nur bebeğe karşı hassasiyeti için Başkanımız Çetin Akın'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konseri İzmir Marşı ile kapatan Manuş Baba'ya Turgutlu halkı coşkuyla eşlik etti. "Birlikte Oynayalım" Müzikli Danslı Sokak Tiyatrosu ise Çepnidere, Çatalköprü ve Osmancık Mahallelerinde çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş oyunu çocuklarla birlikte izledi.