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Manisa haberi: Salihli'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı

Yerel Haberler

Manisa haberi: Salihli'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı

Manisa yerel haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı" Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında ilçe sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı" Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında ilçe sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Sağlam Salihli Manisa Yerel Haberler

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