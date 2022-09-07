Manisa haberi! Akhisar'da Yüzlerce Kişi Aynı Anda Zeybek Oynadı

Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen zeybek gösterisine yüzlerce kişi katıldı.

Akhisar Belediyesi, kentte bir ilke imza attı ve şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Milli Egemenlik Meydanı'nda 7'den 70'e yüzlerce kişinin katılımıyla zeybek gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 20 dakika süren gösteride aralarında çocukların da olduğu grup, Mustafa Kemal Atatürk baskılı kıyafetleriyle oyuna katıldı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı zeybek gösterisi, Akhisarlılar'ın büyük beğenisini topladı.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'da 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, sizlerin sayesinde hala yanmaya devam ediyor ve sonsuza dek de yanacak. Bugün, Akhisar'da bir ilke imza attık ve 7'den 70'e yüzlerce Akhisarlı ile birlikte, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında zeybek oynadık. Gurur, sevinç, heyecan gibi birçok duyguyu hep birlikte yaşadık. Emeği geçen, başta belediyemizin halk oyunları eğitmeni Oğuz Öndül'e ve gösteriye katılan ve izleyen yüzlerce Akhisarlıya çok teşekkür ediyorum" dedi.