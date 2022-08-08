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Manisa haber | Manisa TSO'dan bin kişilik aşure hayrı

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Manisa haber | Manisa TSO'dan bin kişilik aşure hayrı

Manisa haberi... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen aşure hayrına, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Çağrı Tuatay ve Sezen Şenay, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yardımcıları Tuatay ve Şenay, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Çağrı Tuatay, tüm vatandaşların Muharrem ayını tebrik ederek, "Muharrem ayının içinde yer alan aşure günü nedeniyle oda olarak aşure hayrı yapmak istedik. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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